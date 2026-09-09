Ben Shelton s’est offert la plus belle victoire de sa carrière au bout du suspense, dans un cinquième set décisif face à Carlos Alcaraz.

Interrogé sur le court après son incroyable victoire, l’Américain a tenu à rendre hommage au public ainsi qu’à tout son entou­rage, restés jusqu’au bout pour le soutenir malgré l’heure très tardive. Avec le sourire, il espère désor­mais qu’ils auront droit à un petit mot d’excuse pour aller travailler…

« Avec moi, il est quand même très souvent ques­tion des encou­ra­ge­ments du public, de mes amis, de mon père, de mon coach et de ma famille. Il est plus de 3 heures du matin et toute votre énergie m’a permis de tenir jusqu’au bout et de fina­le­ment gagner ce match.C’est le plus grand stade, le plus beau stade du monde. J’espère simple­ment que mes amis et ma sœur ne devront pas être au travail à 6 heures du matin !Dieu m’a béni dans telle­ment de domaines et c’était un honneur absolu de pouvoir partager le court avec Carlos » a déclaré Ben Shelton.