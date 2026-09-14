De passage en conférence de presse après sa défaite en finale de l’US Open contre Alexander Zverev, Ben Shelton a été invité à s’exprimer sur la difficulté d’affronter un joueur de la trempe de l’Allemand, contre il se retrouve désormais mené 6–0 dans ls confrontations.
Et l’Américain n’a pas tari d’éloges sur son collègue.
« Évidemment, il y a son service, c’est le meilleur du tennis. Je l’ai breaké aujourd’hui (dimanche) pour la première fois en 66 jeux. Si on combine cela avec la qualité du joueur qu’il est en dehors de son service – on sait à quel point il est complet, il a tellement progressé au filet -, c’est un joueur qui se déplace de manière exceptionnelle pour son 1,98 m. Il a une grande allonge, donc il relance très bien, il est solide du fond du court et c’est l’un des joueurs les plus endurants du circuit. C’est un client très dur à jouer, à 100 %. J’ai commencé à trouver des solutions dans le troisième set. J’étais énervé et plutôt fatigué à la fin du match. Mais il y a beaucoup de paramètres qu’il vous oppose sur le terrain. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 13:11