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Shelton s’in­cline devant Zverev après sa défaite en finale : « Son service est le meilleur du circuit. Je l’ai breaké pour la première fois en 66 jeux »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de l’US Open contre Alexander Zverev, Ben Shelton a été invité à s’ex­primer sur la diffi­culté d’af­fronter un joueur de la trempe de l’Allemand, contre il se retrouve désor­mais mené 6–0 dans ls confrontations.

Et l’Américain n’a pas tari d’éloges sur son collègue. 

« Évidemment, il y a son service, c’est le meilleur du tennis. Je l’ai breaké aujourd’hui (dimanche) pour la première fois en 66 jeux. Si on combine cela avec la qualité du joueur qu’il est en dehors de son service – on sait à quel point il est complet, il a telle­ment progressé au filet -, c’est un joueur qui se déplace de manière excep­tion­nelle pour son 1,98 m. Il a une grande allonge, donc il relance très bien, il est solide du fond du court et c’est l’un des joueurs les plus endu­rants du circuit. C’est un client très dur à jouer, à 100 %. J’ai commencé à trouver des solu­tions dans le troi­sième set. J’étais énervé et plutôt fatigué à la fin du match. Mais il y a beau­coup de para­mètres qu’il vous oppose sur le terrain. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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