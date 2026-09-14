De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de l’US Open contre Alexander Zverev, Ben Shelton a été invité à s’ex­primer sur la diffi­culté d’af­fronter un joueur de la trempe de l’Allemand, contre il se retrouve désor­mais mené 6–0 dans ls confrontations.

Et l’Américain n’a pas tari d’éloges sur son collègue.

« Évidemment, il y a son service, c’est le meilleur du tennis. Je l’ai breaké aujourd’hui (dimanche) pour la première fois en 66 jeux. Si on combine cela avec la qualité du joueur qu’il est en dehors de son service – on sait à quel point il est complet, il a telle­ment progressé au filet -, c’est un joueur qui se déplace de manière excep­tion­nelle pour son 1,98 m. Il a une grande allonge, donc il relance très bien, il est solide du fond du court et c’est l’un des joueurs les plus endu­rants du circuit. C’est un client très dur à jouer, à 100 %. J’ai commencé à trouver des solu­tions dans le troi­sième set. J’étais énervé et plutôt fatigué à la fin du match. Mais il y a beau­coup de para­mètres qu’il vous oppose sur le terrain. »