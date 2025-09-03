Tombeur de Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open, Novak Djokovic se sera donc qualifié pour les demi‐finales de tous les tournois du Grand Chelem cette saison.
Rester à savoir s’il pourra battre consécutivement Carlos Alcaraz puis potentiellement Jannik Sinner pour s’offrir à Flushing Meadows un 25e titre titre du Grand Chelem.
La présence des deux phénomènes complique considérablement la tâche du Serbe depuis deux ans.
« Ce qui est terrible, ce n’est pas la 11e défaite de Fritz sur 11 duels contre Novak. C’est que, si on enlève Sinner et Alcaraz, Djokovic ne serait peut‐être plus n°1 mondial (et encore !), mais il serait en position de remporter à cet US Open son 30e tournoi du Grand Chelem », a réagi le journaliste Benoît Maylin.
Rendez‐vous vendredi pour la demi‐finale entre Djokovic et Alcaraz à l’US Open. Nole mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 12:22