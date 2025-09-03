Tombeur de Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open, Novak Djokovic se sera donc qualifié pour les demi‐finales de tous les tour­nois du Grand Chelem cette saison.

Rester à savoir s’il pourra battre consé­cu­ti­ve­ment Carlos Alcaraz puis poten­tiel­le­ment Jannik Sinner pour s’of­frir à Flushing Meadows un 25e titre titre du Grand Chelem.

La présence des deux phéno­mènes complique consi­dé­ra­ble­ment la tâche du Serbe depuis deux ans.

« Ce qui est terrible, ce n’est pas la 11e défaite de Fritz sur 11 duels contre Novak. C’est que, si on enlève Sinner et Alcaraz, Djokovic ne serait peut‐être plus n°1 mondial (et encore !), mais il serait en posi­tion de remporter à cet US Open son 30e tournoi du Grand Chelem », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

Rendez‐vous vendredi pour la demi‐finale entre Djokovic et Alcaraz à l’US Open. Nole mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol.