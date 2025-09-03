AccueilUS Open"Si on enlevait Sinner et Alcaraz, Djokovic ne serait peut-être plus numéro...
« Si on enle­vait Sinner et Alcaraz, Djokovic ne serait peut‐être plus numéro 1 mondial, mais il serait en posi­tion de remporter son 30e tournoi du Grand Chelem », affirme Benoît Maylin

Tombeur de Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open, Novak Djokovic se sera donc qualifié pour les demi‐finales de tous les tour­nois du Grand Chelem cette saison. 

Rester à savoir s’il pourra battre consé­cu­ti­ve­ment Carlos Alcaraz puis poten­tiel­le­ment Jannik Sinner pour s’of­frir à Flushing Meadows un 25e titre titre du Grand Chelem. 

La présence des deux phéno­mènes complique consi­dé­ra­ble­ment la tâche du Serbe depuis deux ans. 

« Ce qui est terrible, ce n’est pas la 11e défaite de Fritz sur 11 duels contre Novak. C’est que, si on enlève Sinner et Alcaraz, Djokovic ne serait peut‐être plus n°1 mondial (et encore !), mais il serait en posi­tion de remporter à cet US Open son 30e tournoi du Grand Chelem », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin. 

Rendez‐vous vendredi pour la demi‐finale entre Djokovic et Alcaraz à l’US Open. Nole mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol.

