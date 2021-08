Cas contact de son cocah, Gilles Simon est donc bloqué dans son hôtel. Une situa­tion qu’il n’avait pas anti­cipé et qu’il ne l’en­chante pas vrai­ment. Une situa­tion aussi qui l’a amené à revoir sa posi­tion concer­nant le vaccin comme il l’a expliqué à nos confrères de L’Équipe.

« J’étais content de rejouer conve­na­ble­ment. J’étais hyper satis­fait de gagner contre Arthur (Rinderknech, à Winston Salem) après cette longue série de matches perdus. Maintenant, la machine, à 36 ans, quand elle a fait dix jours dans un lit ou un fauteuil, elle ne va repartir toute seule. J’ai mon tapis, mes élas­tiques, le vélo d’ap­par­te­ment que j’ai demandé. Mais je suis seul. Avec vue sur rien. C’est un bâti­ment en U et je suis à l’in­té­rieur d’une barre du U », a expliqué Gillou.

Concernant l’obli­ga­tion vacci­nale adoptée pour les spec­ta­teurs à la dernière minute, le Tricolore a son analyse au sujet des joueurs. : « Ce n’est pas la même chose que d’aller au spec­tacle ou d’aller travailler, non ? Il y a une diffé­rence, non ? C’est un sujet de société. Le fait est qu’on te force un peu partout à te vacciner. Moi je fais partie de ceux qui ont un peu traîné les pieds et qui fini­ront par le faire. »