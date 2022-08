Simon, Lestienne, Mladenovic et Ferro, les 21 Français au départ des qualifications

Ce mardi débutent les quali­fi­ca­tions pour l’US Open où pas moins de 21 joueurs trico­lores tente­ront de se quali­fier pour le fameux tableau principal.

Chez les hommes, ils sont 12 avec l’inar­rê­table Constant Lestienne, tête de série numéro une et récent vain­queur du Challenger de Vancouver. Gilles Simon, qui dispute le dernier Grand Chelem de sa carrière, est égale­ment sur la ligne de départ tout comme Geoffrey Blancaneaux, Enzo Couacaud, Antoine Escoffier, Grégoire Barrère, Manuel Guinard, Evan Furness, Hugo Grenier, Alexandre Muller, Laurent Lokoli et Corentin Moutet.

Chez les dames, elles sont donc neuf avec des noms très connus comme ceux de Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. Léolia Jeanjean tentera de refaire le même coup qu’à Roland‐Garros où elle avait atteint le troi­sième tour à la surprise géné­rale. Les six autres joueuses en lice sont Jessika Ponchet, Selena Janicijevic, Chloé Paquet, Elsa Jacquemot, Clara Burel et Tessah Andrianjafitrimo.