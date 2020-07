Dans une interview donnée à la BBC, Simona Halep s’est montrée inquiète quant à la reprise du tennis en compétition, et plus particulièrement par rapport à l’US Open : « Je suis inquiète, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Je ne suis pas sûre de participer au tournoi, j’attends de voir ce qui sera décidé et la décision des autres joueuses. » En attendant le Grand Chelem américain, il sera tout de même possible de revoir la Roumaine sur les courts dès le 3 août prochain, lors du tournoi WTA de Palerme.