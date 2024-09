Dans des propos recueillis par le Corriere dello Sport, co‐entraîneur de Jannik Sinner avec Darren Cahill, Simone Vagnozzi, a évoqué son rôle un peu parti­cu­lier auprès de son joueur depuis les tests anti­do­pages posi­tifs enre­gis­trés en mars dernier.

« La victoire en Australie a fait l’effet d’une bombe. C’était la première fois que nous rempor­tions un Grand Chelem, et en plus nous nous sommes remis d’un désa­van­tage de deux sets. À New York, nous avons ressenti un senti­ment de libé­ra­tion par rapport à tout ce qui s’était passé. Au cours de ces mois, nous avons essayé de jouer notre rôle, en parlant le moins possible de l’af­faire de dopage avec Sinner, sauf le strict minimum. Nous avons fait notre part, mais le plus grand mérite revient à Jannik, car c’est lui qui est allé sur le terrain. »