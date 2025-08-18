AccueilUS OpenSinner a trouvé sa nouvelle partenaire !
« Lâché » au dernier moment par Emma Navarro, Jannik Sinner a trouvé une nouvelle parte­naire pour le double mixte de l’US Open, dont la nouvelle formule a attiré la plupart des grandes stars du circuit. 

Le numéro 1 mondial fera équipe avec la joueuse tchèque Katerina Siniakova, 73e mondiale. 

Opposés en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce lundi à 15h, heure locale (21h en France), Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s’en­vo­le­ront direc­te­ment pour New‐York afin de parti­ciper à cette épreuve sur deux jours (19 et 20 août). Le timing s’an­nonce égale­ment plus que serré pour Iga Swiatek après sa finale contre Jasmine Paolini dans l’Ohio. 

