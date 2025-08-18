« Lâché » au dernier moment par Emma Navarro, Jannik Sinner a trouvé une nouvelle parte­naire pour le double mixte de l’US Open, dont la nouvelle formule a attiré la plupart des grandes stars du circuit.

Le numéro 1 mondial fera équipe avec la joueuse tchèque Katerina Siniakova, 73e mondiale.

Salió el cuadro del dobles mixto del US Open.



Finalmente, Sinner encontró pareja en Siniakova.



Esto empieza el martes. Con Swiatek, Sinner y Alcaraz jugando la final del lunes, no sé si alguno termi­nará baján­dose antes de empezar. pic.twitter.com/LmvzNMkdmv — José Morón (@jmgmoron) August 17, 2025

Opposés en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce lundi à 15h, heure locale (21h en France), Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s’en­vo­le­ront direc­te­ment pour New‐York afin de parti­ciper à cette épreuve sur deux jours (19 et 20 août). Le timing s’an­nonce égale­ment plus que serré pour Iga Swiatek après sa finale contre Jasmine Paolini dans l’Ohio.