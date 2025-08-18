« Lâché » au dernier moment par Emma Navarro, Jannik Sinner a trouvé une nouvelle partenaire pour le double mixte de l’US Open, dont la nouvelle formule a attiré la plupart des grandes stars du circuit.
Le numéro 1 mondial fera équipe avec la joueuse tchèque Katerina Siniakova, 73e mondiale.
Salió el cuadro del dobles mixto del US Open.— José Morón (@jmgmoron) August 17, 2025
Finalmente, Sinner encontró pareja en Siniakova.
Esto empieza el martes. Con Swiatek, Sinner y Alcaraz jugando la final del lunes, no sé si alguno terminará bajándose antes de empezar. pic.twitter.com/LmvzNMkdmv
Opposés en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce lundi à 15h, heure locale (21h en France), Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s’envoleront directement pour New‐York afin de participer à cette épreuve sur deux jours (19 et 20 août). Le timing s’annonce également plus que serré pour Iga Swiatek après sa finale contre Jasmine Paolini dans l’Ohio.
Publié le lundi 18 août 2025 à 11:10