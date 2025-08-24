Ce n’est pas un secret, Jannik Sinner est un fan de sports auto­mo­bile. Le numéro un mondial a récem­ment annoncé son envie de se tester dans ces disci­plines méca­niques, une fois la page tennis tournée.

Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, le quadruple cham­pion en Grand Chelem, en a dit un peu plus sur ses centres d’in­térêt en dehors des courts. L’Italien semble apprécié le fameux jeu de construc­tion Lego, un bon moyen pour lui de faire un pas de côté avec la petite balle jaune.

« Je suis devenu passionné par les Lego, énor­mé­ment. Le soir, par exemple, je construis avec des Lego. Ici, à New York, je sais que j’ai un peu plus de temps et il y a un magasin Lego tout près de mon hôtel. Je m’y suis donc rendu et j’ai acheté une Porsche. Je l’ai terminée en une journée, en cinq heures. Je me suis alors dit : j’en ai besoin d’une plus grande. Mon instinct me dit que la dernière que j’ai achetée est trop grande… Mais je l’aime bien. Je mets de la musique et je pense à autre chose. Quand on est tennisman ou athlète, on a telle­ment de pensées dans la tête, et aussi de pres­sion. Tout le temps. Et donc le soir, j’aime ça… ».