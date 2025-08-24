AccueilUS OpenSinner a une nouvelle passion : "Quand on est tennisman ou athlète,...
US Open

Sinner a une nouvelle passion : « Quand on est tennisman ou athlète, on a telle­ment de pensées dans la tête, et aussi de pres­sion. Tout le temps. Et donc le soir, j’aime ça… »

thomasb
Par thomasb

-

3

Ce n’est pas un secret, Jannik Sinner est un fan de sports auto­mo­bile. Le numéro un mondial a récem­ment annoncé son envie de se tester dans ces disci­plines méca­niques, une fois la page tennis tournée.

Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, le quadruple cham­pion en Grand Chelem, en a dit un peu plus sur ses centres d’in­térêt en dehors des courts. L’Italien semble apprécié le fameux jeu de construc­tion Lego, un bon moyen pour lui de faire un pas de côté avec la petite balle jaune.

« Je suis devenu passionné par les Lego, énor­mé­ment. Le soir, par exemple, je construis avec des Lego. Ici, à New York, je sais que j’ai un peu plus de temps et il y a un magasin Lego tout près de mon hôtel. Je m’y suis donc rendu et j’ai acheté une Porsche. Je l’ai terminée en une journée, en cinq heures. Je me suis alors dit : j’en ai besoin d’une plus grande. Mon instinct me dit que la dernière que j’ai achetée est trop grande… Mais je l’aime bien. Je mets de la musique et je pense à autre chose. Quand on est tennisman ou athlète, on a telle­ment de pensées dans la tête, et aussi de pres­sion. Tout le temps. Et donc le soir, j’aime ça… ».

Publié le dimanche 24 août 2025 à 18:10

Article précédent
Osaka sur Monfils : « C’est mon GOAT, je ne pense pas qu’il se rende compte à quel point il est impor­tant pour les joueuses de tennis comme moi »
Article suivant
Emma Raducanu, après son succès expé­ditif au premier tour : « C’est ma première victoire ici depuis 2021. Je vois les progrès que je fais à l’en­traî­ne­ment, j’ai le senti­ment que cela doit mener quelque part »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.