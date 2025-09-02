Décidément, les comportements honteux se multiplient sur cette édition 2025 de l’US Open.
Quelques jours après l’affaire de la casquette dédicacée et arrachée des mains d’un enfant par un homme millionnaire, c’est cette fois au tour d’un autre spectateur de faire parler de lui. En effet, l’individu en question a carrément tenté de voler le numéro 1 mondial en ouvrant son sac, à l’issue de la victoire de ce dernier face à Alexander Bublik en huitièmes de finale.
Après s’être aperçu de cette tentative d’effraction de son sac, l’Italien, visiblement très irrité, a rapidement quitté les lieux alors qu’il avait l’intention de signer des autographes et prendre des photos avec ses fans (voir vidéo ci‐dessous).
la faccia scazzata alla fine (giustamente) che brutto quando approfittate della disponibilità di una persona pic.twitter.com/Ms4wZ60988— sconnessa (@alexiuss11) September 2, 2025
Quoiqu’il en soit, ce spectateur ne devrait pas remettre les pieds dans les tribunes du court Arthur Ashe de sitôt.
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 14:45