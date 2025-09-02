Décidément, les compor­te­ments honteux se multi­plient sur cette édition 2025 de l’US Open.

Quelques jours après l’af­faire de la casquette dédi­cacée et arra­chée des mains d’un enfant par un homme million­naire, c’est cette fois au tour d’un autre spec­ta­teur de faire parler de lui. En effet, l’in­di­vidu en ques­tion a carré­ment tenté de voler le numéro 1 mondial en ouvrant son sac, à l’issue de la victoire de ce dernier face à Alexander Bublik en huitièmes de finale.

Après s’être aperçu de cette tenta­tive d’ef­frac­tion de son sac, l’Italien, visi­ble­ment très irrité, a rapi­de­ment quitté les lieux alors qu’il avait l’in­ten­tion de signer des auto­graphes et prendre des photos avec ses fans (voir vidéo ci‐dessous).

la faccia scaz­zata alla fine (gius­ta­mente) che brutto quando appro­fit­tate della dispo­ni­bi­lità di una persona pic.twitter.com/Ms4wZ60988 — scon­nessa (@alexiuss11) September 2, 2025

Quoiqu’il en soit, ce spec­ta­teur ne devrait pas remettre les pieds dans les tribunes du court Arthur Ashe de sitôt.