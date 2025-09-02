AccueilVidéosSinner agacé et dégoûté après une tentative de vol dans son sac...
VidéosUS Open

Sinner agacé et dégoûté après une tenta­tive de vol dans son sac en pleine séance d’autographes

Thomas S
Par Thomas S

-

753

Décidément, les compor­te­ments honteux se multi­plient sur cette édition 2025 de l’US Open.

Quelques jours après l’af­faire de la casquette dédi­cacée et arra­chée des mains d’un enfant par un homme million­naire, c’est cette fois au tour d’un autre spec­ta­teur de faire parler de lui. En effet, l’in­di­vidu en ques­tion a carré­ment tenté de voler le numéro 1 mondial en ouvrant son sac, à l’issue de la victoire de ce dernier face à Alexander Bublik en huitièmes de finale.

Après s’être aperçu de cette tenta­tive d’ef­frac­tion de son sac, l’Italien, visi­ble­ment très irrité, a rapi­de­ment quitté les lieux alors qu’il avait l’in­ten­tion de signer des auto­graphes et prendre des photos avec ses fans (voir vidéo ci‐dessous). 

Quoiqu’il en soit, ce spec­ta­teur ne devrait pas remettre les pieds dans les tribunes du court Arthur Ashe de sitôt. 

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 14:45

Article précédent
Venus Williams sur Serena après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale du double : « Il vaut proba­ble­ment mieux qu’elle ne vienne pas nous voir »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.