Dans des propos tenus en confé­rence de presse et relayés par L’Equipe après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open, Jannik Sinner a tout de même tiré un bilan positif de sa saison en Grand Chelem.

« Je pense qu’il était un peu plus propre. Ce que j’avais bien fait à Londres, il l’a mieux fait aujourd’hui. J’ai trouvé qu’il jouait un peu mieux aujourd’hui (dimanche), notam­ment au service, des deux côtés. Il a mieux géré la situa­tion que moi. Il a élevé son niveau quand il le devait. Il a mieux joué aujourd’hui. Mais dans l’en­semble, la saison a été incroyable. Quatre finales de Grand Chelem, deux titres (Open d’Australie et Wimbledon, ndlr), ce sont de bons résul­tats non ? »





