Jannik Sinner a eu très chaud ce samedi soir face à Gaël Monfils. Alors qu’il avait le break dans la troi­sième manche après avoir remporté les deux premiers sets, le jeune italien a vu le Français se servir du public et revenir comme un boulet de canon. Heureusement pour lui, il s’est fina­le­ment imposé en cinq sets et affron­tera Alexander Zverev en huitièmes de finale.

« Il est clair que, en parlant stric­te­ment du match d’au­jourd’hui, je suis heureux. Ce n’est pas facile de jouer contre Gaël. J’ai très bien joué dans les deux premiers sets, ainsi que dans le troi­sième, mais ensuite il a commencé à varier un peu plus son jeu. J’ai commencé à manquer un peu, ce qui est normal, et puis j’ai dû me retrouver. J’ai essayé de rester concentré et je pense que c’était la clé de la victoire. »