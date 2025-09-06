Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’US Open, Jannik Sinner est revenu sur son temps mort médical à la fin du deuxième set.

« J’ai ressenti un petit spasme lors d’un service à 4–3 au deuxième set. Après le trai­te­ment, je me suis senti beau­coup mieux. À un moment donné, je ne ressen­tais plus rien. Je servais à nouveau à mon rythme, donc tout allait bien. Pas de quoi s’in­quiéter. C’était à l’estomac. »

L’Italien devrait donc être à 100% pour tenter de défendre son titre et sa place de numéro 1 mondial face à Carlos Alcaraz en finale dimanche.