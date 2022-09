Alors qu’il affron­tera Carlos Alcaraz cette nuit (pas avant 2h30 du matin) pour une place en demi‐finales de l’US Open, Jannik Sinner est revenu en confé­rence de presse sur ses objec­tifs à court et moyen terme. Et force est de constater que l’Italien a de grosses ambi­tions pour l’avenir.

« Il est évident que je veux être le meilleur joueur du monde et je pense que je peux être fier du processus que je suis, même si je sais que la route est longue. On sait qu’il peut être facile pour l’es­prit de sombrer dans le chaos lorsque vous travaillez si dur pour vous améliorer et incor­porer de nouvelles varia­tions dans votre jeu. Mais à aucun moment je ne me suis fixé comme objectif d’être au Masters de Turin en fin de saison mais, si cela arrive, tant mieux. Mon seul objectif est de conti­nuer à travailler dur et à évoluer. J’aime le tennis et je veux conti­nuer à m’améliorer. »