annik Sinner était bien évidem­ment l’immense favori de cet US Open 2026 jusqu’à trois jours du début du tournoi de Cincinnati, où tout a basculé pour l’Italien en raison d’un problème au genou.

Ne souhai­tant prendre aucun risque avec sa santé, il a fina­le­ment été contraint de déclarer forfait pour cette édition et n’a même pas fait le dépla­ce­ment jusqu’aux États‐Unis.

Pourtant, Sinner a publié un message sur Instagram afin de donner de ses nouvelles et d’évoquer sa décep­tion de manquer le tournoi. Un message dans lequel il a égale­ment tenu à remer­cier son hôtel new‐yorkais et toute son équipe, qui « le font toujours se sentir comme chez lui »… alors même que l’établissement n’aura fina­le­ment pas eu à l’accueillir cette année.

« Ne pas pouvoir disputer l’US Open cette année est diffi­cile à vivre. J’avais vrai­ment hâte de retrouver les fans, de revoir mes amis et mes parte­naires. Mes moments passés au Baccarat Hotel vont égale­ment me manquer, tout comme toute l’équipe qui me fait toujours sentir comme chez moi. New York occupe une place parti­cu­lière dans mon cœur. Pour l’instant, retour à la récu­pé­ra­tion et au travail afin de revenir encore plus fort. Bonne chance à tous les joueurs ! À très bientôt » a déclaré Sinner.

Des remer­cie­ments sur les réseaux sociaux visi­ble­ment devenus incon­tour­nables pour les stars du circuit béné­fi­ciant de parte­na­riats avec les grands hôtels… même lorsqu’elles n’y séjournent fina­le­ment pas.