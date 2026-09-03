annik Sinner était bien évidemment l’immense favori de cet US Open 2026 jusqu’à trois jours du début du tournoi de Cincinnati, où tout a basculé pour l’Italien en raison d’un problème au genou.
Ne souhaitant prendre aucun risque avec sa santé, il a finalement été contraint de déclarer forfait pour cette édition et n’a même pas fait le déplacement jusqu’aux États‐Unis.
Pourtant, Sinner a publié un message sur Instagram afin de donner de ses nouvelles et d’évoquer sa déception de manquer le tournoi. Un message dans lequel il a également tenu à remercier son hôtel new‐yorkais et toute son équipe, qui « le font toujours se sentir comme chez lui »… alors même que l’établissement n’aura finalement pas eu à l’accueillir cette année.
« Ne pas pouvoir disputer l’US Open cette année est difficile à vivre. J’avais vraiment hâte de retrouver les fans, de revoir mes amis et mes partenaires. Mes moments passés au Baccarat Hotel vont également me manquer, tout comme toute l’équipe qui me fait toujours sentir comme chez moi. New York occupe une place particulière dans mon cœur. Pour l’instant, retour à la récupération et au travail afin de revenir encore plus fort. Bonne chance à tous les joueurs ! À très bientôt » a déclaré Sinner.
Des remerciements sur les réseaux sociaux visiblement devenus incontournables pour les stars du circuit bénéficiant de partenariats avec les grands hôtels… même lorsqu’elles n’y séjournent finalement pas.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 20:51