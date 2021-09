Battu en trois manches, Jannik Sinner était quand même satis­fait de son tournoi.

Questionné sur les progrès accom­plis par son adver­saire, l’es­poir italien a insisté sur sur la qualité du service de son adversaire.

Pour lui, le nouveau Zverev est né avec les progrès accom­plis dans ce domaine : « Il est en confiance main­te­nant. Il a réalisé des grandes choses, je pense à sa médaille d’or mais aussi à sa victoire aisée à Cincinnati. Pour y parvenir, il s’ap­puie sur un service qui n’est plus défaillant comme il pouvait l’être par le passé. Après ce sont les progrès au service qui sont les plus visibles mais je dois dire qu’il se déplace aussi plus vite et physi­que­ment vous sentez qu’il a des ressources pour que le match dure. Il sera diffi­cile à battre »