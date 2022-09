L’Italien s’en est sorti en cinq manches face au Biélorusse, Ilya Ivashka. Il s’impose 6–1, 5–7, 6–2, 4–6, 6–3 en 3h48 d’une rude bataille d’au­tant qu’il était mené 3 à 1 dans l’ul­time manche.

Jannik Sinner réalise une belle saison, surtout en Grand Chelem avec trois quarts de finale (Australian Open, Wimbledon et l’US Open) et un huitième de finale à Roland Garros, où il avait été contraint d’aban­donner suite à une bles­sure à la cuisse. Il est seul avec Rafael Nadal à avoir atteint la deuxième semaine de tous les majeurs en 2022. Ce qui n’est pas rien et confirme ses progrès.

L’Italien va main­te­nant défier Carlos Alcaraz. Ce match qui pour­rait devenir un « clas­sique » dans les années à venir, sera norma­le­ment explosif.

Jannik Sinner était sorti vain­queur de leurs deux derniers affron­te­ments, en finale d’Umag et surtout au troi­sième tour à Wimbledon.