AccueilUS OpenSinner met les choses au clair après sa finale contre Alcaraz :...
US Open

Sinner met les choses au clair après sa finale contre Alcaraz : « Ils nous ont dit bien avant que le match allait être décalé donc on n’a pas eu à s’échauffer deux fois et ça ne nous a pas dérangés »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

7518

Alors que la finale de l’US Open a été retardée d’une demi‐heure en raison de la présence de Donald Trump, Jannik Sinner, battu en quatre sets par Carlos Alcaraz, a assuré en confé­rence de presse que ce contre­temps ne l’avait pas perturbé.

« Ça ne nous a pas dérangés car ils nous ont dit bien avant que le match allait être décalé. On n’a donc pas eu à s’échauffer deux fois. J’ai eu l’im­pres­sion qu’il y avait beau­coup de bruit dès le début. J’ai vu quelques sièges vides mais je n’avais aucun doute sur le fait que ça allait être rempli. Je n’étais pas vrai­ment inquiet à propos de ça. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 12:42

Article précédent
Marion Bartoli : « Croyez‐moi, je le répète, si Carlos Alcaraz commence à devenir le serveur que nous avons vu tout au long de ce tournoi, il deviendra presque imbattable »
Article suivant
Wilander : « Sinner est un grand cham­pion, mais Alcaraz est une super­star, il est magné­tique. Il est hyper sympa, tout le temps naturel, il sourit toujours, sur le court et en interview »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.