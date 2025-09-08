Alors que la finale de l’US Open a été retardée d’une demi‐heure en raison de la présence de Donald Trump, Jannik Sinner, battu en quatre sets par Carlos Alcaraz, a assuré en confé­rence de presse que ce contre­temps ne l’avait pas perturbé.

« Ça ne nous a pas dérangés car ils nous ont dit bien avant que le match allait être décalé. On n’a donc pas eu à s’échauffer deux fois. J’ai eu l’im­pres­sion qu’il y avait beau­coup de bruit dès le début. J’ai vu quelques sièges vides mais je n’avais aucun doute sur le fait que ça allait être rempli. Je n’étais pas vrai­ment inquiet à propos de ça. »