Vainqueur d’Oconnell en trois sets (6−1, 6–4, 6–2), l’Italien a livré un très gros match.

Jannik monte clai­re­ment en puis­sance et risque de devenir le favori du tournoi.

En confé­rence de presse, il a expliqué que pour parvenir à gagner il fallait toujours avoir en tête l’idée de s’amé­liorer et de corriger certains défauts.

« Si vous voulez rester dans la posi­tion où vous êtes, vous devez déjà vous améliorer. Si vous voulez aussi améliorer le clas­se­ment et la façon de jouer, vous devez vous améliorer encore plus. Il y a toujours des joueurs qui repoussent leurs limites et qui vous font comprendre où vous devez vous améliorer. Je pense que c’est la meilleure partie, parce que, vous savez, tout cela fait partie du processus que nous suivons. Oui, nous essayons de le faire, moi et mon équipe. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d’ac­cord, d’autres sur lesquelles nous ne sommes pas d’ac­cord, mais c’est un processus positif, l’es­sen­tiel c’est que cela signifie que que je veux m’amé­liorer, et aussi que l’en­traî­neur fait des choses que parfois je ne veux pas entendre, mais dans votre esprit, vous savez que cela vous aidera. »