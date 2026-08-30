Le 21 août dernier, Jannik Sinner provo­quait un séisme sur la planète tennis, en annon­çant contre toute attente son forfait pour l’US Open. Les obser­va­teurs le savaient déjà touché au genou, contraint de faire l’im­passe sur le Masters 1000 Cincinnati, mais la gravité de sa gêne physique demeu­rait un mystère.

Le voile sur la nature de sa bles­sure a été levé. Selon les dernières indis­cré­tions de Sky Sports Italia, le numéro un mondial souf­fri­rait d’une tendi­nite extra‐articulaire, la forme la plus légère néces­si­tant deux à six semaines de repos. Toujours selon nos confrères italiens, le quin­tuple cham­pion en Majeur aurait très bien pu disputer la dernière levée du Grand Chelem.

Seulement, le Transalpin a préféré ne prendre aucun risque et éviter d’ag­graver l’état de son genou. Une déci­sion compré­hen­sible, une carrière n’est pas un sprint, mais un mara­thon. Les occa­sions de performer à New‐York seront encore nombreuses pour le joueur de 25 ans.

En atten­dant de revenir dans la « Big Apple » la saison prochaine, Sinner pour­suit à Turin son proto­cole de soin et vise un retour pour la tournée asia­tique, à l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre).