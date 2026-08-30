Le 21 août dernier, Jannik Sinner provoquait un séisme sur la planète tennis, en annonçant contre toute attente son forfait pour l’US Open. Les observateurs le savaient déjà touché au genou, contraint de faire l’impasse sur le Masters 1000 Cincinnati, mais la gravité de sa gêne physique demeurait un mystère.
Le voile sur la nature de sa blessure a été levé. Selon les dernières indiscrétions de Sky Sports Italia, le numéro un mondial souffrirait d’une tendinite extra‐articulaire, la forme la plus légère nécessitant deux à six semaines de repos. Toujours selon nos confrères italiens, le quintuple champion en Majeur aurait très bien pu disputer la dernière levée du Grand Chelem.
Seulement, le Transalpin a préféré ne prendre aucun risque et éviter d’aggraver l’état de son genou. Une décision compréhensible, une carrière n’est pas un sprint, mais un marathon. Les occasions de performer à New‐York seront encore nombreuses pour le joueur de 25 ans.
En attendant de revenir dans la « Big Apple » la saison prochaine, Sinner poursuit à Turin son protocole de soin et vise un retour pour la tournée asiatique, à l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre).
Publié le dimanche 30 août 2026 à 08:25