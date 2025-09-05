Programmé dans environ trois heures (pas avant 1h du matin, heure française) face à Félix Auger‐Aliassime pour la deuxième demi‐finale de l’US Open, Jannik Sinner ne loupe pas une miette de la première entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
En plein échauffement, le numéro 1 mondial a même interrompu celui‐ci pour suivre l’un des échanges de ce duel très attendu.
Multitasking at its finest. Watching Djokovic & Alcaraz while warming up for your own semifinal match. pic.twitter.com/qDDktPRa4F— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
Avant de penser à son potentiel adversaire en finale, le tenant du titre va quand même devoir écarter le Canadien, qui va vendre chèrement sa peau.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 22:11