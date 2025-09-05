AccueilVidéosSinner obligé d'interrompre son échauffement pour regarder Djokovic-Alcaraz
Sinner obligé d’in­ter­rompre son échauf­fe­ment pour regarder Djokovic‐Alcaraz

Par Thomas S

Programmé dans environ trois heures (pas avant 1h du matin, heure fran­çaise) face à Félix Auger‐Aliassime pour la deuxième demi‐finale de l’US Open, Jannik Sinner ne loupe pas une miette de la première entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

En plein échauf­fe­ment, le numéro 1 mondial a même inter­rompu celui‐ci pour suivre l’un des échanges de ce duel très attendu. 

Avant de penser à son poten­tiel adver­saire en finale, le tenant du titre va quand même devoir écarter le Canadien, qui va vendre chère­ment sa peau. 

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 22:11

