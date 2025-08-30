Consultant pour Eurosport, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a salué le début de tournoi parfait de Carlos Alcaraz, qualifié en huitièmes de finale de l’US Open ayant passé un minimum de temps sur le court.

« Il joue extrê­me­ment bien jusqu’ici. Son coup droit n’est pas parfait, mais pas loin et il sert très bien. Il est affuté, la qualité de ses mouve­ments est telle qu’il semble impos­sible de pouvoir mettre la balle hors de sa portée. Pour moi, sur ce début de tournoi, l’homme à battre, c’est Alcaraz. »