AccueilUS OpenSinner ou Alcaraz, Wilander a sa petite idée : "Pour moi, sur...
US Open

Sinner ou Alcaraz, Wilander a sa petite idée : « Pour moi, sur ce début de tournoi, l’homme à battre, c’est lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

608

Consultant pour Eurosport, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a salué le début de tournoi parfait de Carlos Alcaraz, qualifié en huitièmes de finale de l’US Open ayant passé un minimum de temps sur le court. 

« Il joue extrê­me­ment bien jusqu’ici. Son coup droit n’est pas parfait, mais pas loin et il sert très bien. Il est affuté, la qualité de ses mouve­ments est telle qu’il semble impos­sible de pouvoir mettre la balle hors de sa portée. Pour moi, sur ce début de tournoi, l’homme à battre, c’est Alcaraz. »

Publié le samedi 30 août 2025 à 13:50

Article précédent
Mannarino : « En fait, je suis aux toilettes quand j’en­tends au talkie que Shelton arrête. Le temps de sortir, je croise le juge‐arbitre qui me dit que c’est fini »
Article suivant
Ugo Blanchet, battu au 3e tour : « Là il y a pas mal de haine qui se déchaîne. Ça me fait plus rire qu’autre chose, ça me détend. Je me dis qu’il y a des gens dans un pire état que moi, ça me fait presque du bien »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.