Consultant pour Eurosport, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a salué le début de tournoi parfait de Carlos Alcaraz, qualifié en huitièmes de finale de l’US Open ayant passé un minimum de temps sur le court.
« Il joue extrêmement bien jusqu’ici. Son coup droit n’est pas parfait, mais pas loin et il sert très bien. Il est affuté, la qualité de ses mouvements est telle qu’il semble impossible de pouvoir mettre la balle hors de sa portée. Pour moi, sur ce début de tournoi, l’homme à battre, c’est Alcaraz. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 13:50