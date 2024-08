Vainqueur de Michelsen, à chaque sortie, l’Italien se sent de mieux en mieux après avoir été dans l’oeil du cyclone. Au prochain tour, il affron­tera l’Australie, Christopher O’Connel, 30 ans, 87ème mondial.

« Il est évident que je ne suis pas encore là où j’étais en termes de plaisir, mais je me sens chaque jour un peu mieux. Même dans le vestiaire, je recom­mence à plai­santer un peu avec les gens qui me connaissent et me respectent. Il y a plusieurs moments de plaisir dans la journée où je redé­couvre un peu le moi que j’ai connu et que je connais depuis que je suis né. Il est égale­ment plus facile de s’amuser les jours où je ne joue pas, lorsque je suis plus détendu » a déclaré le numéro 1 mondial qui a été forcé­ment boul­versé par tout ce qu’il a pu lire le concer­nant après son affaire de dopage.

