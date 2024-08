Facile vain­queur de Michelsen au deuxième tour, Jannik Sinner se sent de mieux en mieux après avoir été dans l’oeil du cyclone. Au prochain tour, il affron­tera l’Australien Christopher O’Connell, 30 ans, 87e mondial.

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Italien a reconnu qu’il recom­men­çait tout douce­ment à prendre du plaisir après une période compli­quée liée aux révé­la­tions de son contrôle anti­do­page positif.

« Il est évident que je ne suis pas encore là où j’étais en termes de plaisir, mais je me sens chaque jour un peu mieux. Même dans le vestiaire, je recom­mence à plai­santer un peu avec les gens qui me connaissent et me respectent. Il y a plusieurs moments de plaisir dans la journée où je redé­couvre un peu le moi que j’ai connu et que je connais depuis que je suis né. Il est égale­ment plus facile de s’amuser les jours où je ne joue pas, lorsque je suis plus détendu. »