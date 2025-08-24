S’il n’a que 24 ans, Jannik Sinner a parlé la Gazzetta dello Sport de son avenir et de ce qu’il aimerait faire après sa carrière de joueur de tennis.
« Je suis quelqu’un qui regarde toujours vers l’avenir, qui investit dans les choses pour l’avenir, dans mon travail, dans ma vie privée ou dans beaucoup d’autres choses, donc j’aime regarder vers l’avenir. Il y a quelque temps, je discutais avec mon équipe de ce que je pourrais faire une fois ma carrière terminée. Je me vois peut‐être piloter des courses, peut‐être en GT3 ou ce genre de choses, ce serait certainement un rêve pour moi de faire quelques courses comme ça, mais c’est encore loin, espérons‐le. »
Publié le dimanche 24 août 2025 à 10:28