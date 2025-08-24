AccueilUS OpenSinner sur ce qu'il fera après le tennis : "J'ai un rêve"
US Open

Sinner sur ce qu’il fera après le tennis : « J’ai un rêve »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2

S’il n’a que 24 ans, Jannik Sinner a parlé la Gazzetta dello Sport de son avenir et de ce qu’il aime­rait faire après sa carrière de joueur de tennis. 

« Je suis quel­qu’un qui regarde toujours vers l’avenir, qui investit dans les choses pour l’avenir, dans mon travail, dans ma vie privée ou dans beau­coup d’autres choses, donc j’aime regarder vers l’avenir. Il y a quelque temps, je discu­tais avec mon équipe de ce que je pour­rais faire une fois ma carrière terminée. Je me vois peut‐être piloter des courses, peut‐être en GT3 ou ce genre de choses, ce serait certai­ne­ment un rêve pour moi de faire quelques courses comme ça, mais c’est encore loin, espérons‐le. »

Publié le dimanche 24 août 2025 à 10:28

Article précédent
Djokovic : « Je vais peut‐être manquer l’an­ni­ver­saire de ma fille. Et ce sont des choses que je ne veux vrai­ment plus manquer. C’est juste une ques­tion person­nelle pour moi… »
Article suivant
Rune compare Alcaraz et Sinner : « J’ai toujours été plus à l’aise contre lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.