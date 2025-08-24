S’il n’a que 24 ans, Jannik Sinner a parlé la Gazzetta dello Sport de son avenir et de ce qu’il aime­rait faire après sa carrière de joueur de tennis.

« Je suis quel­qu’un qui regarde toujours vers l’avenir, qui investit dans les choses pour l’avenir, dans mon travail, dans ma vie privée ou dans beau­coup d’autres choses, donc j’aime regarder vers l’avenir. Il y a quelque temps, je discu­tais avec mon équipe de ce que je pour­rais faire une fois ma carrière terminée. Je me vois peut‐être piloter des courses, peut‐être en GT3 ou ce genre de choses, ce serait certai­ne­ment un rêve pour moi de faire quelques courses comme ça, mais c’est encore loin, espérons‐le. »