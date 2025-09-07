AccueilUS OpenSinner sur sa relation avec Alcaraz : "En dehors du court, on...
Alcaraz est un gentil garçon, Sinner a plus d’as­pé­rité et il est bien élevé. Si Carlos ne voit pas le mal, l’Italien est moins « facile » surtout après ce qu’il a vécu suite à sa condam­na­tion. Interrogé sur le fait qu’avec Carlos ils se rencon­traient souvent, Sinner a eu une réponse presque ambiguë, heureu­se­ment il s’est bien rattrapé.

« Sur le court, on aime se rencon­trer. Étant donné notre clas­se­ment, ça veut dire qu’on se débrouille bien dans le tournoi. En dehors du court, on se croise parfois. Je ne sais pas si on est heureux ou pas. Non, c’est super. On a une excel­lente rela­tion en dehors du court »

