Alcaraz est un gentil garçon, Sinner a plus d’aspérité et il est bien élevé. Si Carlos ne voit pas le mal, l’Italien est moins « facile » surtout après ce qu’il a vécu suite à sa condamnation. Interrogé sur le fait qu’avec Carlos ils se rencontraient souvent, Sinner a eu une réponse presque ambiguë, heureusement il s’est bien rattrapé.
« Sur le court, on aime se rencontrer. Étant donné notre classement, ça veut dire qu’on se débrouille bien dans le tournoi. En dehors du court, on se croise parfois. Je ne sais pas si on est heureux ou pas. Non, c’est super. On a une excellente relation en dehors du court »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 09:40