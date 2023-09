Pour la troi­sième fois de l’année, Jannik Sinner a battu Stanislas Wawrinka. Mais à l’oc­ca­sion du troi­sième tour de l’US Open samedi, l’Italien a connu un peu plus de diffi­cultés pour s’im­poser en quatre sets : 6–3, 2–6, 6–4, 6–2, en 3 heures de jeu.

« C’était un match diffi­cile. C’est toujours diffi­cile de jouer contre lui. Nous nous connais­sons chaque fois un peu mieux. J’ai eu l’im­pres­sion que ce match était un peu diffé­rent. Il y avait un peu plus de vent, mais je pense que j’ai très bien géré la situa­tion. Il servait bien. Je savais qu’il avait joué des matchs plus longs, donc je savais qu’il allait peut‐être baisser un peu physi­que­ment. Vous savez, j’es­sayais juste de me concen­trer sur moi‐même », a déclaré l’Italien qui affron­tera Alexander Zverev en huitièmes de finale.