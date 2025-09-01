En huitièmes de finale de l’US Open, Jannik Sinner va retrouver Alexander Bublik, qui l’a battu lors de leur dernière confrontation à Halle sur gazon en juin dernier. Et il sait également que le Kazakh, titré à Kitzbuhel et Gstaad sur terre battue, n’a plus perdu depuis Wimbledon.
« Bublik n’a pas perdu depuis longtemps et il est très difficile de le battre. Il a remporté notre dernier duel sur gazon. C’est un excellent frappeur et il est très imprévisible. Nous verrons bien », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 12:15