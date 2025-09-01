En huitièmes de finale de l’US Open, Jannik Sinner va retrouver Alexander Bublik, qui l’a battu lors de leur dernière confron­ta­tion à Halle sur gazon en juin dernier. Et il sait égale­ment que le Kazakh, titré à Kitzbuhel et Gstaad sur terre battue, n’a plus perdu depuis Wimbledon.

« Bublik n’a pas perdu depuis long­temps et il est très diffi­cile de le battre. Il a remporté notre dernier duel sur gazon. C’est un excellent frap­peur et il est très impré­vi­sible. Nous verrons bien », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.