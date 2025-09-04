En conférence de presse après sa qualification pour le dernier carré de l’US Open, où il tente de défendre son titre, Jannik Sinner s’est exprimé sur la tentative de vol dont il a été victime sur le court à l’issue de sa victoire contre Alexander Bublik en huitièmes de finale.
« J’ai immédiatement vérifié s’il avait pris quelque chose. Je n’ai pas seulement des raquettes dans mon sac, j’ai aussi mon téléphone et mon portefeuille. Mais je trouve que la sécurité fait du très bon travail », a déclaré le numéro 1 mondial.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 13:19