En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré de l’US Open, où il tente de défendre son titre, Jannik Sinner s’est exprimé sur la tenta­tive de vol dont il a été victime sur le court à l’issue de sa victoire contre Alexander Bublik en huitièmes de finale.

Jannik Sinner on the person who tried to steal some­thing from his bag :



“I checked straight away if he took some­thing. I don’t have only racquets there. I have my phone and my wallet. But I feel like secu­rity is doing a great job.”



(via US Open Press) pic.twitter.com/sqYsnrKRoK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2025

« J’ai immé­dia­te­ment vérifié s’il avait pris quelque chose. Je n’ai pas seule­ment des raquettes dans mon sac, j’ai aussi mon télé­phone et mon porte­feuille. Mais je trouve que la sécu­rité fait du très bon travail », a déclaré le numéro 1 mondial.