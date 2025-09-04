AccueilUS OpenSinner, victime d'une tentative de vol : "J'ai immédiatement vérifié s'il avait...
US Open

Sinner, victime d’une tenta­tive de vol : « J’ai immé­dia­te­ment vérifié s’il avait pris quelque chose. Je n’ai pas seule­ment des raquettes dans mon sac, j’ai aussi mon télé­phone et mon portefeuille »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

252

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré de l’US Open, où il tente de défendre son titre, Jannik Sinner s’est exprimé sur la tenta­tive de vol dont il a été victime sur le court à l’issue de sa victoire contre Alexander Bublik en huitièmes de finale.

« J’ai immé­dia­te­ment vérifié s’il avait pris quelque chose. Je n’ai pas seule­ment des raquettes dans mon sac, j’ai aussi mon télé­phone et mon porte­feuille. Mais je trouve que la sécu­rité fait du très bon travail », a déclaré le numéro 1 mondial. 

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 13:19

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.