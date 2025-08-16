AccueilUS OpenSloane Stephens met la pression sur l’US Open : « Il reste encore...
US Open

Sloane Stephens met la pres­sion sur l’US Open : « Il reste encore de l’argent à gagner »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

4

Sloane Stephens n’a pas été tendre, à l’en­contre de la direc­tion de l’US Open et de son prize‐money, pour­tant forte­ment augmenté cette année.

La lauréate de l’US Open 2017 s’est exprimée sur le sujet dans des propos relayés par Tennis Up to Date :

« Il reste encore de l’argent à gagner. Il y a encore des oppor­tu­nités. Nous travaillons, nous allons dans cette direc­tion. Je pense que les tour­nois du Grand Chelem ont beau­coup de contrôle sur ce qui se passe et sur le montant d’argent qui nous est attribué. Ces choses prennent du temps. C’est une rela­tion d’af­faires très équi­li­brée, mais nous n’ob­te­nons évidem­ment pas près de 50 %. Donc, pouvoir augmenter les primes et avoir un peu plus d’équité, je pense que c’est ce que nous recherchons. »

Pour rappel, les résul­tats de l’Américaine sont en berne depuis plusieurs saisons : elle n’a parti­cipé qu’à trois tour­nois cette année, pour trois défaites au premier tour.

Publié le samedi 16 août 2025 à 17:45

Article précédent
Khachanov fait passer un message : « Ce n’est pas rien que Sinner et Alcaraz aient sauté le Masters 1000 cana­dien. C’est proba­ble­ment plus facile pour eux de le faire car ils ont déjà gagné quelques Grands Chelems cette année mais il pour­rait être judi­cieux de réflé­chir à cela »
Article suivant
L’explication de Shelton après sa lourde défaite contre Zverev

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.