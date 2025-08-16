Sloane Stephens n’a pas été tendre, à l’encontre de la direction de l’US Open et de son prize‐money, pourtant fortement augmenté cette année.
La lauréate de l’US Open 2017 s’est exprimée sur le sujet dans des propos relayés par Tennis Up to Date :
« Il reste encore de l’argent à gagner. Il y a encore des opportunités. Nous travaillons, nous allons dans cette direction. Je pense que les tournois du Grand Chelem ont beaucoup de contrôle sur ce qui se passe et sur le montant d’argent qui nous est attribué. Ces choses prennent du temps. C’est une relation d’affaires très équilibrée, mais nous n’obtenons évidemment pas près de 50 %. Donc, pouvoir augmenter les primes et avoir un peu plus d’équité, je pense que c’est ce que nous recherchons. »
Pour rappel, les résultats de l’Américaine sont en berne depuis plusieurs saisons : elle n’a participé qu’à trois tournois cette année, pour trois défaites au premier tour.
Publié le samedi 16 août 2025 à 17:45