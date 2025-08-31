Titrée sur le tournoi WTA 250 de Cleveland, un jour seule­ment avant le début de l’US Open, Sorana Cirstea n’a pas eu le temps de rentrer chez elle pour déposer son trophée, qu’elle a emmené avec elle à New‐York.

Et malheu­reu­se­ment, la joueuse roumaine a eu la désa­gréable surprise que celui‐ci avait été volé dans sa chambre d’hôtel pendant son absence. Du coup, elle a décidé de publier un message sur son compte Instagram dans l’es­poir de convaincre le voleur ou la voleuse de lui rendre son bien.

« Celui qui a volé mon trophée Cleveland dans la chambre 314 de à @thefiftysonesta est prié de me le rendre ! Il n’a AUCUNE valeur maté­rielle, juste une valeur senti­men­tale ! Ce serait très apprécié ! Merci, Sorana. »