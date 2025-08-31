AccueilUS OpenSorana Cirstea lance un appel : "Celui qui a volé mon trophée...
Sorana Cirstea lance un appel : « Celui qui a volé mon trophée de Cleveland dans la chambre 314 de mon hôtel est prié de me le rendre ! Il n’a aucune valeur maté­rielle, juste une valeur sentimentale »

Titrée sur le tournoi WTA 250 de Cleveland, un jour seule­ment avant le début de l’US Open, Sorana Cirstea n’a pas eu le temps de rentrer chez elle pour déposer son trophée, qu’elle a emmené avec elle à New‐York. 

Et malheu­reu­se­ment, la joueuse roumaine a eu la désa­gréable surprise que celui‐ci avait été volé dans sa chambre d’hôtel pendant son absence. Du coup, elle a décidé de publier un message sur son compte Instagram dans l’es­poir de convaincre le voleur ou la voleuse de lui rendre son bien. 

« Celui qui a volé mon trophée Cleveland dans la chambre 314 de à @thefiftysonesta est prié de me le rendre ! Il n’a AUCUNE valeur maté­rielle, juste une valeur senti­men­tale ! Ce serait très apprécié ! Merci, Sorana. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 14:44

