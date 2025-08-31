Titrée sur le tournoi WTA 250 de Cleveland, un jour seulement avant le début de l’US Open, Sorana Cirstea n’a pas eu le temps de rentrer chez elle pour déposer son trophée, qu’elle a emmené avec elle à New‐York.
Et malheureusement, la joueuse roumaine a eu la désagréable surprise que celui‐ci avait été volé dans sa chambre d’hôtel pendant son absence. Du coup, elle a décidé de publier un message sur son compte Instagram dans l’espoir de convaincre le voleur ou la voleuse de lui rendre son bien.
« Celui qui a volé mon trophée Cleveland dans la chambre 314 de à @thefiftysonesta est prié de me le rendre ! Il n’a AUCUNE valeur matérielle, juste une valeur sentimentale ! Ce serait très apprécié ! Merci, Sorana. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 14:44