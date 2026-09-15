Pointé du doigt par ses adver­saires, dont Khachanov et Shelton, pour sa routine au service jugée trop lente, notam­ment entre la première et la deuxième balle, Alexander Zverev a fait son mea culpa après son sacre à l’US Open.

« Je pense que je dois faire mon auto­cri­tique. C’était un peu excessif lors de ce tournoi. D’habitude, je fais partie des joueurs les plus rapides, je ne prends géné­ra­le­ment pas mon temps. Mais je reste toujours dans les limites du temps imparti, donc au final, on peut faire ce qu’on veut tant qu’on respecte les 24 secondes régle­men­taires pour le service. Mais c’était un peu excessif, je dois l’admettre. »