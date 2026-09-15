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Sous le feu des critiques après son titre, Zverev passe aux aveux : « Je dois admettre que c’était un peu excessif »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York - Pegula - Usa

Pointé du doigt par ses adver­saires, dont Khachanov et Shelton, pour sa routine au service jugée trop lente, notam­ment entre la première et la deuxième balle, Alexander Zverev a fait son mea culpa après son sacre à l’US Open.

« Je pense que je dois faire mon auto­cri­tique. C’était un peu excessif lors de ce tournoi. D’habitude, je fais partie des joueurs les plus rapides, je ne prends géné­ra­le­ment pas mon temps. Mais je reste toujours dans les limites du temps imparti, donc au final, on peut faire ce qu’on veut tant qu’on respecte les 24 secondes régle­men­taires pour le service. Mais c’était un peu excessif, je dois l’admettre. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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