Pointé du doigt par ses adversaires, dont Khachanov et Shelton, pour sa routine au service jugée trop lente, notamment entre la première et la deuxième balle, Alexander Zverev a fait son mea culpa après son sacre à l’US Open.
« Je pense que je dois faire mon autocritique. C’était un peu excessif lors de ce tournoi. D’habitude, je fais partie des joueurs les plus rapides, je ne prends généralement pas mon temps. Mais je reste toujours dans les limites du temps imparti, donc au final, on peut faire ce qu’on veut tant qu’on respecte les 24 secondes réglementaires pour le service. Mais c’était un peu excessif, je dois l’admettre. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 19:30