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Stefanos Tsitsipas, après sa victoire contre Arthur Fils : « Je suis simple­ment un guer­rier, un combat­tant grec »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 21�12025

Après des mois de galère, Stefanos Tsitsipas vient peut‐être de voir la lumière au bout du tunnel après avoir signé une victoire réfé­rence face à Arthur Fils au premier tour de l’US Open.

Pourtant bien mal embarqué alors qu’il était mené 6–4, 5–2, après une heure de jeu, le Grec a trouvé les ressources tennis­tiques et mentales pour fina­le­ment s’im­poser en quatre manches, le tout en prati­quant un jeu inspiré et offensif. 

Interrogé au micro du stade après la rencontre, l’ac­tuel 53e joueur mondial a fait part de son immense satis­fac­tion et fierté. 

« Je suis sans voix. Je ne sais pas quoi dire. C’est un début de tournoi incroyable. Les gars, vous m’avez soutenu tout au long du match. Merci beau­coup. J’ai réussi à lâcher prise. J’ai l’impression qu’on peut se laisser entraîner par toutes ces attentes. Porter ce lourd fardeau n’est pas facile pendant un match, surtout quand le jeu psycho­lo­gique est crucial dans un match comme celui‐là. Il est impor­tant de rester serein et de conti­nuer à construire son jeu. Je dois tout au fait de lâcher prise, de ne pas avoir d’attentes et d’être simple­ment un guer­rier, un combat­tant grec. Tout ça à la fois. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 20:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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