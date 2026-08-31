Après des mois de galère, Stefanos Tsitsipas vient peut‐être de voir la lumière au bout du tunnel après avoir signé une victoire référence face à Arthur Fils au premier tour de l’US Open.
Pourtant bien mal embarqué alors qu’il était mené 6–4, 5–2, après une heure de jeu, le Grec a trouvé les ressources tennistiques et mentales pour finalement s’imposer en quatre manches, le tout en pratiquant un jeu inspiré et offensif.
Interrogé au micro du stade après la rencontre, l’actuel 53e joueur mondial a fait part de son immense satisfaction et fierté.
« Je suis sans voix. Je ne sais pas quoi dire. C’est un début de tournoi incroyable. Les gars, vous m’avez soutenu tout au long du match. Merci beaucoup. J’ai réussi à lâcher prise. J’ai l’impression qu’on peut se laisser entraîner par toutes ces attentes. Porter ce lourd fardeau n’est pas facile pendant un match, surtout quand le jeu psychologique est crucial dans un match comme celui‐là. Il est important de rester serein et de continuer à construire son jeu. Je dois tout au fait de lâcher prise, de ne pas avoir d’attentes et d’être simplement un guerrier, un combattant grec. Tout ça à la fois. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 20:31