À l’issue de sa victoire face à Miloas Raonic cette nuit au premier tour de l’US Open, Stefanos Tsitsipas, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a notam­ment été inter­rogé sur l’uti­li­sa­tion de sa son revers à une main. Et sans surprise, ce coup a un rapport direct avec un certain Roger Federer.

« Eh bien, le jeu s’est défi­ni­ti­ve­ment orienté vers les revers à deux mains. Un coup plus sûr, diront certains, plus facile à contrôler, diront d’autres. Mais je crois toujours au revers à une main. Je suis ici pour qu’il ne meure pas. Je ne dirai pas que c’est un succès, mais la raison pour laquelle je joue un revers à une main, c’est à cause de Roger. D’une certaine manière, je veux être son succes­seur, aussi énorme que cela puisse paraître. Je n’en suis pas encore là, mais il m’a donné une raison de conti­nuer à jouer du revers à une main. C’est certai­ne­ment une raison. Pete Sampras était aussi mon héros quand j’étais jeune. Ces deux joueurs de tennis rendent donc ce coup encore plus spécial pour moi. Il est profon­dé­ment ancré dans mon cœur parce que je veux vrai­ment leur ressem­bler. »