Sonné après son élimi­na­tion dès le deuxième tour de l’US Open, ce mercredi face au Suisse Dominik Stricker, Stefanos Tsitsipas, lors de sa confé­rence de presse d’après match, s’est dit surpris par son manque de comba­ti­vité, esti­mant que c’était la première fois que cela lui arrivait.

« Écoutez, cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant. C’est la première fois pour moi. D’habitude, je suis beau­coup plus fort menta­le­ment, et je l’ai montré en reve­nant au score. Même s’il m’arrive d’être battu au service pour le match, disons, je trouve toujours des solu­tions dans le jeu décisif ou peut‐être dans le cinquième set, si cela s’est déjà produit. Aujourd’hui, ce n’était pas le cas. Je n’ai pas été capable de rebondir après cela. Je n’ai pas été aussi fort. Il faut juste que je sois plus décontracté. »