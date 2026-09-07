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Stefanos Tsitsipas est nostal­gique : « Si on regarde atten­ti­ve­ment les joueurs des années 1950, 97% ou 98% d’entre eux utili­saient le revers à une main. Maintenant, c’est litté­ra­le­ment 2 ou 3%. La tendance s’est inversée »

Par
Thomas S
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Alors qu’il était le dernier repré­sen­tant du revers à main en huitièmes de finale de l’US Open, Stefanos Tsitsipas a pris sèche­ment la porte face à Ben Shelton. Interrogé au sujet de cette prise de plus en plus rare sur le circuit, le Grec a fait part d’une certaine amer­tume sans en faire non plus des tonnes. 

« Je ne suis pas senti­mental, c’est un fait. Si on regarde atten­ti­ve­ment les joueurs des années 1950, 97% ou 98% d’entre eux utili­saient le revers à une main. Maintenant, c’est litté­ra­le­ment 2 ou 3%. La tendance s’est inversée. Le tennis sera toujours le tennis. Qu’il n’y ait que des revers à deux ou une main, ça importe peu. C’est juste que le revers à une main est, pour moi, un coup si iconique que c’est dommage de voir qu’il se perd. Est‐ce qu’on peut faire quelques chose contre ça ? Oui. Est‐ce que c’est la fin du monde si ça n’existe plus ? Non. »

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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