Alors qu’il était le dernier repré­sen­tant du revers à main en huitièmes de finale de l’US Open, Stefanos Tsitsipas a pris sèche­ment la porte face à Ben Shelton. Interrogé au sujet de cette prise de plus en plus rare sur le circuit, le Grec a fait part d’une certaine amer­tume sans en faire non plus des tonnes.

« Je ne suis pas senti­mental, c’est un fait. Si on regarde atten­ti­ve­ment les joueurs des années 1950, 97% ou 98% d’entre eux utili­saient le revers à une main. Maintenant, c’est litté­ra­le­ment 2 ou 3%. La tendance s’est inversée. Le tennis sera toujours le tennis. Qu’il n’y ait que des revers à deux ou une main, ça importe peu. C’est juste que le revers à une main est, pour moi, un coup si iconique que c’est dommage de voir qu’il se perd. Est‐ce qu’on peut faire quelques chose contre ça ? Oui. Est‐ce que c’est la fin du monde si ça n’existe plus ? Non. »



