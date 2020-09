Dès le tirage au sort, ce troisième tour avait été coché. Les retrouvailles entre les deux compatriotes, deux joueuses ayant remporté l’US Open.

Serena Williams n’a qu’un objectif en tête, remporter son 24ème Grand Chelem. Elle l’a dit, elle sent qu’elle est sur la bonne voie. Mais sur sa route ce samedi, Sloane Stephens pourrait lui poser des problèmes. Les deux Américaines ne se sont pas affrontées depuis quelques années bien que la tendance tourne largement à l’avantage de Serena : 4 victoires pour elle contre une pour Sloane.

Williams craint quand même Stephens, elle aussi auteure de deux premiers matchs autoritaires.

« C’est une grande concurrente. C’est un match incroyablement intéressant, car elle est en fait une championne de l’US Open. C’est une super joueuse. Vous ne pouvez pas gagner un Grand Chelem sans être vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bon. J’ai beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer et tout faire pour me préparer à cela », a-t-elle affirmé.