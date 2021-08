Blessé au poignet depuis le 22 juin dernier, Dominic Thiem a entamé une course contre la montre dans le but d’avoir une chance de défendre son titre à l’US Open, à partir du 30 août prochain. Dernièrement, son prépa­ra­teur physique s’est exprimé dans un quoti­dien autrichien.

Selon Alex Strober, la situa­tion est plus compli­quée que l’on veut bien le dire et le retour à la compé­ti­tion de Thiem ne peut être vrai­ment programmé : « Nous avons fait les premiers essais avec des balles molles pour ménager sa main et son poignet. Le fait est qu’il s’amé­liore chaque jour, mais il ne faut pas s’at­tendre à des miracles si rapidement. »