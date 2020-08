Dominic Thiem n’arrive pas en grande confiance à l’US Open. Il a perdu son premier match au tournoi de Cincinnati face à Filip Krajinovic 6-2, 6-1. Pourtant son manager, Herwig Straka, reste confiant.

« Si vous pouvez voir qui n’était pas tête de série au premier tour, ce n’est pas un mauvais tirage. Il (Dominic Thiem) doit encore se frayer un chemin dans le tournoi, et les premiers tours restent les plus difficiles d’un Grand Chelem. Peu importe contre qui il joue. Vous ne devriez pas regarder si loin sur la grille et attendre juste le premier match », a-t-il affirmé.

Tête de série numéro 2, l’Autrichien aura un potentiel match face à Marin Cilic au 3ème tour, et pourrait affronter l’un des Andy Murray, Felix Auger-Aliassime ou Dan Evans après ce match.

L’Autrichien pourrait ensuite croiser Roberto Bautista Agut ou Milos Raonic en quart de finale, et potentiellement Daniil Medvedev ou Matteo Berrettini en demi-finale. Il resterait alors Novak Djokovic en finale. Rien que ça.

Mais avant de se projeter autant, Thiem affrontera déjà au 1er tour l’Espagnol Jaume Munar. « C’est un bon match à jouer, également en termes de style de jeu », a réagi Herwig Straka.