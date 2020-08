Après avoir perdu en quarts à Cincinnati face à Novak Djokovic, Jan-Lennard Struff aborde l’US Open avec plein d’ambitions.

« J’ai fixé des objectifs très clairs avec mon équipe sur le long terme, mais je ne vais pas les formuler publiquement. Je ne veux pas être réduit à cela et me donner la liberté de choisir. En 2019 j’étais déjà dans la deuxième semaine d’un Grand Chelem pour la première fois (Roland Garros), c’est une manche que j’aimerais atteindre plus souvent. Je veux aussi gagner un tournoi ATP, j’ai déjà été plusieurs fois en demi-finale », a-t-il assuré dans des propos rapportés par Punto de Break.

La légende du tennis allemand, Boris Becker, voit même plus grand et plus vite pour son compatriote. « Au tennis, nous manquons de héros nationaux, nous aurions à nouveau plus de fans si Struff ou Zverev gagnaient l’US Open », a rêvé Boris sur T Online.

Pour son premier match ce lundi, Jan-Lennard affrontera Pedro Martinez Portero.