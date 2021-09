Novak Djokovic est humain. Il avait la terre entière sur les épaules avant ce tournoi, pendant et jusqu’à cette finale. Il n’était plus qu’à un match de réaliser un exploit plus vu depuis 52 ans !

Au dernier chan­ge­ment de côté, à 5–4 pour Daniil Medvedev, alors qu’il venait de débreaker une première fois et de sauver une balle de match, le numéro 1 mondial a craqué. Poussé par le public, acquis à sa cause, Nole a fondu en larmes. Il a repris le match en pleu­rant encore.

Des images extrê­me­ment fortes, qui reste­ront dans l’histoire.

Novak Djokovic est un immense cham­pion. Et ce sport est dingue.