Carlos Alcaraz est un phénomène.

Lauréat d’un sixième titre du Grand Chelem en carrière à seule­ment 22 ans, après son sacre à l’US Open face à Jannik Sinner, l’Espagnol a réalisé un tournoi tout bonne­ment excep­tionnel, à tel point qu’il a battu un vieux et invrai­sem­blable record de Roger Federer.

En effet, comme le rapporte le compte Twitter Jeu, Set et Maths, « Alcaraz est devenu le premier joueur depuis le début de l’archivage des statis­tiques en 1991 à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem en ayant concédé seule­ment 10 balles de break sur son parcours. Il détrône Roger Federer qui avait concédé 12 balles de break lors de l’édi­tion 2006 de Wimbledon. »

Un record vieux de 19 ans et arraché au maestro Suisse. Cela en dit long sur la perfor­mance du protégé de Juan Carlos Ferrero.