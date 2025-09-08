Carlos Alcaraz est un phénomène.
Lauréat d’un sixième titre du Grand Chelem en carrière à seulement 22 ans, après son sacre à l’US Open face à Jannik Sinner, l’Espagnol a réalisé un tournoi tout bonnement exceptionnel, à tel point qu’il a battu un vieux et invraisemblable record de Roger Federer.
En effet, comme le rapporte le compte Twitter Jeu, Set et Maths, « Alcaraz est devenu le premier joueur depuis le début de l’archivage des statistiques en 1991 à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem en ayant concédé seulement 10 balles de break sur son parcours. Il détrône Roger Federer qui avait concédé 12 balles de break lors de l’édition 2006 de Wimbledon. »
Un record vieux de 19 ans et arraché au maestro Suisse. Cela en dit long sur la performance du protégé de Juan Carlos Ferrero.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 15:40