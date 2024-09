A l’issue de sa finale perdue en trois manches, Taylor Fritz accu­sait forcé­ment le coup d’au­tant qu’il aura engendré un peu de suspense que lors de la fin du 3ème set où il avait le break (5−3) avant que l’Italien ne passe la vitesse supé­rieure pour aligner 4 jeux de suite. En confé­rence de presse, Taylor était dévasté car il sait mieux que quiconque que l’oc­ca­sion de devenir une idole était unique.

« Il y aura évidem­ment beau­coup de points posi­tifs quand j’aurai le temps de me calmer. Je serai content d’avoir atteint la finale et tout ça. Mais pour l’ins­tant, je suis assez déçu de la façon dont je me suis comporté sur le terrain, de la façon dont j’ai joué, de la façon dont j’ai frappé certains coups. C’est nul. Je ne dis pas que cela aurait forcé­ment fait une diffé­rence. Je ne sais pas si cela aurait fait une diffé­rence, mais j’au­rais simple­ment aimé mieux jouer et me donner une meilleure chance. C’est vrai­ment déce­vant en ce moment. J’ai l’im­pres­sion que les fans, les fans améri­cains, voulaient depuis long­temps un cham­pion masculin, et je suis juste, je ne sais pas, assez déçu de la façon dont j’ai joué. J’ai l’im­pres­sion que j’ai presque laissé tomber beau­coup de gens »