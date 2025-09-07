Aryna a de l’hu­mour et elle est toujours natu­relle. Du coup, quand elle a reçu son chèque d’une valeur de 5 millions de dollars, elle n’a pas pu s’empêcher de faire une bêtise…

Aryna Sabalenka after grab­bing her US Open winners check for $5 million



💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/xBdhX04AKf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025

Alors oui sur les 5 millions, il va y avoir des taxes, mais force est de constater que la parité qui a été instaurée par les tour­nois du Grand Chelem envoie un message très fort.

Il faut dire que les Etats‐Unis sur ce sujet ont toujours eu un coup d’avance.