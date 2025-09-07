Aryna a de l’humour et elle est toujours naturelle. Du coup, quand elle a reçu son chèque d’une valeur de 5 millions de dollars, elle n’a pas pu s’empêcher de faire une bêtise…
Aryna Sabalenka after grabbing her US Open winners check for $5 million— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025
💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/xBdhX04AKf
Alors oui sur les 5 millions, il va y avoir des taxes, mais force est de constater que la parité qui a été instaurée par les tournois du Grand Chelem envoie un message très fort.
Il faut dire que les Etats‐Unis sur ce sujet ont toujours eu un coup d’avance.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 12:40