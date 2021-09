Après sa très belle victoire sur Simona Halep (6–3, 6–3), Elina Svitolina a parlé du rôle que jouait Gaël Monfils, évidem­ment présent dans sa box pour la soutenir, pendant son tournoi.

« Pour les conseils, j’ai mon coach pour ça. Gael, c’est plus un soutien pour moi, c’est sûr. On parle beau­coup de tennis. Mais, vous savez, ça va dans les deux sens. Je le soutiens égale­ment. Il a aussi son équipe. Nous ne nous conseillons pas vrai­ment entre nous. C’est un plus un soutien impor­tant qu’on a l’un pour l’autre. C’est à peu près tout », a confié l’Ukrainienne, qui affron­tera la talen­tueuse Leylah Fernandez en quarts de finale.