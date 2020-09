Deux fois lauréate du tournoi de Rome (2017 et 2018), Elina Svitolina est arrivée dans la Capitale italienne où elle s’est notamment exprimée sur la disqualification de Novak Djokovic de l’US Open, sujet inévitable depuis une semaine : « Je peux comprendre Novak Djokovic, mais je pense que les organisateurs ont fait ce qu’il fallait pour montrer qu’il y avait une part d’égalité dans le tennis« , a déclaré la 5e joueuse mondiale. Des cas similaires se sont déjà produits et il y a toujours eu une disqualification. Je me souviens que Shapovalov a eu un incident similaire en Coupe Davis et a été automatiquement disqualifié. Le tournoi n’a pas tremblé et a fait son travail. »