Qinwen Zheng a refait le coup !
Menée 0–5 par Madison Keys dans le set décisif au troisième tour de l’US Open, la Chinoise avait remporté sept jeux d’affilée pour se qualifier.
Après avoir perdu les cinq premiers jeux du match contre Iga Swiatek en huitièmes de finale, la championne olympique de 2024 a encore inscrit sept jeux de rang pour remporter le premier set, avant un succès en deux manches (7−5, 6–3).
Iga Swiatek in press after her loss to Qinwen Zheng :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2026
« More specifically about the first set, having been up 5 love and bouncing back from that.. how do you think you’ll go about internalizing that and growing from it ? »
« It’s just one match, like.… try to play the same way as… pic.twitter.com/sYQ9dmKWKE
Journaliste : « Concernant le premier set : vous meniez 5–0 avant de le perdre. Comment comptez‐vous intérioriser cette expérience et en tirer des leçons pour progresser ? »
Iga Swiatek : « Qu’es‐ce vous voulez dire ? Vous pensez que c’est quelque chose de fou ? On peut perdre un set à partir de n’importe quel score, il n’y a rien de spécial. C’est juste ce qui s’est passé, c’est tout. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 11:55