Qinwen Zheng a refait le coup !

Menée 0–5 par Madison Keys dans le set décisif au troi­sième tour de l’US Open, la Chinoise avait remporté sept jeux d’af­filée pour se qualifier.

Après avoir perdu les cinq premiers jeux du match contre Iga Swiatek en huitièmes de finale, la cham­pionne olym­pique de 2024 a encore inscrit sept jeux de rang pour remporter le premier set, avant un succès en deux manches (7−5, 6–3).

Iga Swiatek in press after her loss to Qinwen Zheng :



« More speci­fi­cally about the first set, having been up 5 love and boun­cing back from that.. how do you think you’ll go about inter­na­li­zing that and growing from it ? »



« It’s just one match, like.… try to play the same way as… pic.twitter.com/sYQ9dmKWKE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2026

Journaliste : « Concernant le premier set : vous meniez 5–0 avant de le perdre. Comment comptez‐vous inté­rio­riser cette expé­rience et en tirer des leçons pour progresser ? »

Iga Swiatek : « Qu’es‐ce vous voulez dire ? Vous pensez que c’est quelque chose de fou ? On peut perdre un set à partir de n’importe quel score, il n’y a rien de spécial. C’est juste ce qui s’est passé, c’est tout. »