Accueil US Open

Swiatek à un jour­na­liste après sa défaite en huitièmes de finale : « Vous pensez que c’est quelque chose de fou ? Il n’y a rien de spécial »

Par
Baptiste Mulatier
-
887

Qinwen Zheng a refait le coup ! 

Menée 0–5 par Madison Keys dans le set décisif au troi­sième tour de l’US Open, la Chinoise avait remporté sept jeux d’af­filée pour se qualifier. 

Après avoir perdu les cinq premiers jeux du match contre Iga Swiatek en huitièmes de finale, la cham­pionne olym­pique de 2024 a encore inscrit sept jeux de rang pour remporter le premier set, avant un succès en deux manches (7−5, 6–3).

Journaliste : « Concernant le premier set : vous meniez 5–0 avant de le perdre. Comment comptez‐vous inté­rio­riser cette expé­rience et en tirer des leçons pour progresser ? »

Iga Swiatek : « Qu’es‐ce vous voulez dire ? Vous pensez que c’est quelque chose de fou ? On peut perdre un set à partir de n’importe quel score, il n’y a rien de spécial. C’est juste ce qui s’est passé, c’est tout. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥