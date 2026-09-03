Les prag­ma­tiques orga­ni­sa­teurs de l’US Open n’ont pas dû hésiter longtemps.

Alors qu’ils avaient la possi­bi­lité de programmer, ce jeudi, sur le court Louis Armstrong, Iga Swiatek (ancienne lauréate du tournoi), Mirra Andreeva (récente lauréate de Roland‐Garros) ou encore les locales Madison Keys et Amanda Anisimova (toutes deux ancienne fina­listes), ils ont fina­le­ment jeté leur dévolu sur le phéno­mène, Alexandra Eala, qui n’a jamais disputé le moindre quart de finale en Grand Chelem.

Mais la Philippine possède un bien meilleur atout qu’un palmarès fourni : une énorme commu­nauté de fans capable de remplir de nombreux sièges.

Si Naomi Osaka et Coco Gauff ont logi­que­ment hérité du plus grand court du monde, le Arthur Ashe, l’ac­tuelle 18e mondiale, opposée à l’Ukrainienne, Oleksandra Oliynykova, quasi­ment inconnue public améri­cain, aura donc les honneurs du deuxième plus grand court à Flushing Meadows.

Un constat certai­ne­ment doulou­reux pour les « reca­lées » qui ne font désor­mais plus le poids face à l’im­pres­sion­nante popu­la­rité d’Eala.