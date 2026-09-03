Les pragmatiques organisateurs de l’US Open n’ont pas dû hésiter longtemps.
Alors qu’ils avaient la possibilité de programmer, ce jeudi, sur le court Louis Armstrong, Iga Swiatek (ancienne lauréate du tournoi), Mirra Andreeva (récente lauréate de Roland‐Garros) ou encore les locales Madison Keys et Amanda Anisimova (toutes deux ancienne finalistes), ils ont finalement jeté leur dévolu sur le phénomène, Alexandra Eala, qui n’a jamais disputé le moindre quart de finale en Grand Chelem.
Mais la Philippine possède un bien meilleur atout qu’un palmarès fourni : une énorme communauté de fans capable de remplir de nombreux sièges.
Si Naomi Osaka et Coco Gauff ont logiquement hérité du plus grand court du monde, le Arthur Ashe, l’actuelle 18e mondiale, opposée à l’Ukrainienne, Oleksandra Oliynykova, quasiment inconnue public américain, aura donc les honneurs du deuxième plus grand court à Flushing Meadows.
Un constat certainement douloureux pour les « recalées » qui ne font désormais plus le poids face à l’impressionnante popularité d’Eala.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 18:05