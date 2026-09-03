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Swiatek, Andreeva, Anisimova et Keys ne font plus le poids face à la nouvelle star du circuit

Par
Thomas S
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Les prag­ma­tiques orga­ni­sa­teurs de l’US Open n’ont pas dû hésiter longtemps. 

Alors qu’ils avaient la possi­bi­lité de programmer, ce jeudi, sur le court Louis Armstrong, Iga Swiatek (ancienne lauréate du tournoi), Mirra Andreeva (récente lauréate de Roland‐Garros) ou encore les locales Madison Keys et Amanda Anisimova (toutes deux ancienne fina­listes), ils ont fina­le­ment jeté leur dévolu sur le phéno­mène, Alexandra Eala, qui n’a jamais disputé le moindre quart de finale en Grand Chelem. 

Mais la Philippine possède un bien meilleur atout qu’un palmarès fourni : une énorme commu­nauté de fans capable de remplir de nombreux sièges. 

Si Naomi Osaka et Coco Gauff ont logi­que­ment hérité du plus grand court du monde, le Arthur Ashe, l’ac­tuelle 18e mondiale, opposée à l’Ukrainienne, Oleksandra Oliynykova, quasi­ment inconnue public améri­cain, aura donc les honneurs du deuxième plus grand court à Flushing Meadows. 

Un constat certai­ne­ment doulou­reux pour les « reca­lées » qui ne font désor­mais plus le poids face à l’im­pres­sion­nante popu­la­rité d’Eala. 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 18:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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