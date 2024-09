Au player’s lounge, Serena et Iga ont eu une longue conversation.

Interrogée sur ce moment assez parti­cu­lier, Iga a expliqué qu’elle avait apprécié ces échanges.



« C’était vrai­ment sympa de la voir. Elle dégage beau­coup d’énergie posi­tive. C’est sympa qu’elle soit venue sur place et qu’elle ait discuté avec les joueuses, parce que pour moi, oui, j’ai toujours eu l’im­pres­sion que, même si nous nous sommes déjà rencon­trées et que nous avons été ensemble sur les mêmes scènes pendant quelques années et en tournée, elle m’im­pres­sionne toujours (sourire). C’était sympa qu’elle vienne me voir, parce que je n’au­rais certai­ne­ment pas eu le courage de faire la même chose si c’était l’in­verse. Mais oui, elle est vrai­ment gentille et très posi­tive. Je suis contente qu’elle suive le tennis, vous savez, et mon jeu, parce qu’elle m’a dit qu’elle m’en­cou­ra­geait. C’est toujours agréable d’en­tendre ça de la part de quel­qu’un comme Serena »