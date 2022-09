Avant de disputer sa première finale de Grand Chelem loin de Roland‐Garros, face à Ons Jabeur ce samedi à l’US Open (aux alen­tours de 22h, heure fran­çaise), Iga Swiatek a fait part de ses doutes à la presse. Une décla­ra­tion un peu éton­nante au vu de sa saison parti­cu­liè­re­ment impressionnante.

« J’ai le senti­ment que mon niveau de confiance devrait certai­ne­ment être plus élevé. Je n’ai pas encore tota­le­ment confiance en moi (sourire). J’ai l’im­pres­sion d’avoir confiance en moi sur terre battue et, peut‐être, d’autres surfaces. Ici, j’es­saie juste d’ac­cepter le fait que, parfois, je ne vais pas avoir confiance en moi et que j’ai encore besoin de faire mes preuves sur quelques matches, peut‐être contre des grosses frap­peuses, pour voir comment ça va se passer. Peut‐être que je suis le genre de personne qui ne se fera jamais plei­ne­ment confiance. Je m’en moque en fait. Ce n’est pas comme si c’était quelque chose de négatif pour moi. Bien sûr, avoir des doutes n’est pas agréable, mais je trouve aussi assez moti­vant d’es­sayer de s’amé­liorer et trouver de nouvelles forces pour se rappro­cher le plus possible de la confiance », a avoué la numéro 1 mondiale, vain­queur de ses neuf dernières finales sur le circuit.